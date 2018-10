Bundesliga news, gravissimo infortunio per il top player: stagione a rischio

Il calciatore rishia la stagione

Pessime notizie per il Bayern Monaco. Il centrocampista, Thiago Alcantara rischia gravemente la stagione. Lo spagnolo ha subito un durissimo intervento durante il match valido per la Coppa di Germania contro Rodinghausen. L’infortunio sembra essere più grave del previsto ed il calciatore rischia davvero di chiudere la stagione anzitempo. Se così fosse, i bavaresi dovrebbero intervenire sul mercato e non sarà affatto semplice trovare un sostituo all’altezza dell’ex Barcellona.

#DFBPokal 🏆 | #Bayern ⚠️⚠️La escalofriante entrada que puede haber acabado con la temporada de Thiago Alcántara 😨https://t.co/raesiyuQiF pic.twitter.com/YG8k5JhdoQ — Sport TV (@diariosporTV) October 31, 2018

La squadra di Kovac si era da poco ritrovata dopo un periodo altalenante tra Champions e Campionato. La notizia dell’infortunio di Alchantara è davero un doccia ghiacciata per l’ambiente bavarese che dovrà anche sostenere l’impegno con il Friburgo e successivamente quello contro l’Aek Atene in Europa.