Genoa-Inter, i nerazzurri hanno l’arma in più per vincere

Una gara delicata che può essere la svolta

Genoa-Inter è l’anticipo serale della 25.ma giornata. Una partita caratterizzata da tante assenze, Perisic ed Icardi le più importanti. La squadra di Spalletti dopo la vittoria contro il Bologna deve confermare quanto fatto e dare continuità ai risultati positivi per garantire la qualificazione in Champions.

Il Genoa viene da un ottimo momento dopo i successi esterni con Lazio e Chievo. Un gruppo solido e fisico che non lascerà campo ai nerazzurri. Eder guiderà l’attacco interista e avrà uno stimolo in più, avendo militato nella Sampdoria qualche anno fa. Aria di derby che potrebbe far bene all’oriundo.

Intanto, anche il giornalista Alberto Cerruti si è espresso sul momento del club milanese a “RMC Sport Live Show“:

“Ci sono delle assenze importanti, ma l’Inter ha già vinto senza Icardi e il Perisic delle ultime settimane non è stato certo quello dell’inizio. Bisognerà vedere se e dove giocherà Rafinha, l’elemento che potrebbe ridare imprevedibilità ai nerazzurri. Come per la Roma, l’Inter è attesa però da una gara complicata contro il Genoa. Battere il Grifone sarebbe un grande risultato”.