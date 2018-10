GdS | Uefa Milan, non è tutto rose e fiori, pronta la sanzione

Uefa Milan, le possibili sanzioni

Uefa Milan – Le sanzioni dell’Uefa arriveranno, la gravità ed il quando si comprenderà al meglio nei prossimi mesi tramite la commissione giudicante. Il precedente verdetto, l’esclusione dall’Europa League è stato cancellato, la motivazione data è stata “sanzione sproporzionata”. I rossoneri sono stati salvati dal passaggio da Li ad Elliot, visto che la proprietà cinese non forniva le garanzie necessarie, viceversa il fondo è una sicurezza assoluta e solidità finanziaria. Mai avuta prima. Sembra impossibile una futura esclusione dalle coppe del prossimo anno, mentre le sanzioni più probabili potrebbero essere: “una multa, una limitazione della rosa, l’esclusione di nuovi acquisti, lo stop del mercato… – si legge sulla rosea- Dipenderà dalla valutazione delle cifre, ma una punizione comunque ci sarà. 1) Se il Milan la contesta, si ritorna al Tas, allungando di nuovo i tempi. 2) Se il Milan la accetta, tutto finito. Sanzione applicata. E poi, però, discussione con la commissione inquirente per il nuovo settlement. Perché una cosa è la sanzione per i «peccati» del passato e un’altra lo sbilancio da ridurre”.

L’Uefa chiederà al Milan un business plan quadriennale solido e rigoroso, per recuperare il deficit.

