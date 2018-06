(GdS) Trattativa Milan, è caos. Mr Commisso abbandona il tavolo

Milan: Mr. Commisso non ci sta

(MIlan Commisso) Il gruppo di Mr.Commisso, l’imprenditore americano di origine calabrese che sta trattando l’acquisizione del Milan, ha reso noto un comunicato ufficiale pochi minuti fa, riportato dalla Gazzetta dello Sport.

“Come molti comunicati stampa e account social hanno pubblicamente indicato, Rocco B. Commisso sta negoziando per acquistare una partecipazione di controllo nel Milan. Molti di questi comunicati ed account contengono affermazioni riguardo Commisso e le trattative che provengono da fonti non specificate e non accurate.”

“Fino ad ora, il team di Mr. Commisso si è astenuto dal fare pubbliche dichiarazioni riguardo lo stato o la materia delle trattative per preservare un’atmosfera favorevole alla conclusione di un accordo.

Comunque, Mr. Commisso ritiene che sia giunto il momento che i milioni di tifosi del Milan sappiano esattamente come stanno le cose. Mr Commisso ha lavorato instancabilmente con l’assistenza degli advisor per formulare e negoziare una transizione vantaggiosa per questo storico club, i suoi fan, l’attuale proprietà e la comunità del Milan.”

Accuse alla proprietà cinese

“Nonostante i suoi migliori sforzi e la sincera convinzione che un accordo sia stato raggiunto, sembra che l’attuale proprietario non sia disposto a concludere a condizioni accettabili in modo tempestivo. Data la passione di Commisso per il gioco del calcio e dei legami con la sua Italia nativa, questa situazione è estremamente spiacevole per lui. Tuttavia, spera che il risultato finale di questo processo porti a un futuro stabile e di successo per questo storico club”.

Fonte Gazzetta.it

