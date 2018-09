(GdS) Stipendi, ecco la Top 11 dei più pagati in Serie A

Stipendi, Top 11 dei più pagati in Serie A

Gli stipendi dei calciatori da sempre affascinano i tifosi, un po’ per sana invidia, un po’ per semplice curiosità. Oggi, grazie al report della Gazzetta dello Sport, andremo a vedere l’ipotetica formazione dei calciatori più pagati della Serie A. La formazione vi lascerà un po di stucco perché composta per otto undicesimi da calciatori della stessa squadra.

In porta troviamo Gigio Donnarumma, portiere del Milan, che percepisce un ingaggio da 6 milioni a stagione. In difesa spazio a Cancelo (3), Bonucci (5,5) e Chiellini (4). Nel ruolo di terzino sinistro troviamo il nerazzurro Asamoah (3 milioni). A centrocampo ci sono i due juventini Pjanic ed Emre Can, che portano a casa rispettivamente 6,5 e 5 milioni.

Anche l’attacco è quasi un monologo juventino. Nel ruolo di esterno destro c’è Douglas Costa (6,5), sulla trequarti si schiera Dybala (7) e poi c’è il fuori quota (31 milioni) Cristiano Ronaldo come esterno sinistro. Nel ruolo di prima punta invece spazio al neo milanista Gonzalo Higuain (9,5 milioni a stagione).

L’analisi

Nel precedente articolo abbiamo visto il monte stipendi delle big del campionato, Inter compresa. Al primo posto c’è la Juve, naturale quindi trovare in questa top 11 otto calciatori bianconeri. Soprattutto perché “stacca” la seconda – il Milan – di ben 79 milioni di euro, non proprio bruscolini. Il Milan, comunque, riesce a piazzare due calciatori in top 11, ovvero Donnarumma e Higuain, arrivato in estate proprio dalla Juventus.

L’Inter, al terzo posto, piazza solo Kwadwo Asamoah, negli altri ruoli non c’è spazio per i calciatori nerazzurri. Basti pensare che i più pagati tra gli interisti, Icardi e Nainggolan che percepicono 4,5 milioni di euro a stagione, vengono staccati da Higuain e Dybala che guadagnano rispettivamente 9,5 e 7 milioni a stagione. Una distanza siderale dalla Juve che va colmata, se si vuole tornare a competere davvero per lo scudetto.