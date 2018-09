(GdS) Steven Zhang pronto al grande passo: sta studiando…

Zhang Jr pronto a diventare presidente

E’ da tanto tempo che se ne parla, ma ormai da chiacchiericcio si sta traformando in realtà: Steven Zhang sarà il prossimo presidente dell’Inter. La conferma, l’ennesima, arriva questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, ad ottobre, quando ci sarà il cda per approvare il bilancio dello scorso anno, Steven potrebbe essere eletto presidente.

“Colpo” di stato da parte di Suning? No, semplicemente il mandato di Thohir scade proprio ad ottobre e, vista la sua voglia di “svincolarsi” dall’Inter, Steven potrebbe prendere il suo posto. E ciò avverrebbe anche senza la cessione delle quote di Thohir. D’altra parte, sarebbe sicuramente il profilo più indicato. Formazione da top manager, presenza fissa in Italia, a differenza di Thohir, i fattori a suo favore.

A proposito della sua formazione, occorre sottolineare che Steven di è diplomato in una high school americana, poi si è laureato prima al Centro Studi Internazionali di Nanchino, e poi alla Wharton School, una delle scuole di “business” più prestigiose del mondo. Anche le esperienze lavorative sono di spessore, nonostante stiamo parlando di un ragazzo di 26 anni: ha lavorato, infatti, per Jp Morgan, per Morgan Stanley e per l’azienda di famiglia. Da lì, ovviamente, l’incarico all’Inter che, nei prossimi mesi, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Jindong spettatore in Champions

Zhang Jindong, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, potrebbe assistere alla sfida di Champions League tra Inter e Tottenham. Non ci sono ancora certezze, però il ritorno in Champions potrebbe essere l’occasione giusta per tornare ad assistere a una sfida dell’Inter, cosa che non accade dal 2016, anno di insediazione.

La Champions riuscirebbe addirittura a smuovere uno dei più potenti uomini cinesi. Per riveder le stelle, questo ed altro.