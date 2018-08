Gds, sprint del calciomercato italiano ma la Premier è lontana: la regina è…

Mercato italiano in netta ripresa

Chievo e Juventus alle ore 18.00 inaugureranno il campionato 2018-2019. Tante le aspettative, soprattutto dopo un ricco calciomercato che ha confermato la Serie A in netta ripresa per soldi investiti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, si è superato il miliardo. Complice anche l’acquisto Cristiano Ronaldo messo a segno dalla Juventus per 100 milioni di Euro.

La stima del quotidiano sportivo riporta:

“Le società della A hanno speso 1072,55 milioni, superando 1.037,73 milioni della scorsa estate e diminuendo il gap con le società inglesi, che hanno chiuso la finestra estiva oltrepassando quota 1.400. Restano indietro Liga, Bundesliga e Ligue 1 (a calciomercato comunque ancora aperto)”

L’Inter ha messo a segno ottime operazioni di mercato dimostrando di essersi rinforzata in ogni reparto. Poi la Roma ha effettuato un cambio generazionale con molti giovani. I giallorossi saranno una vera scommessa.

Tempo di numeri

La Serie A è in ripresa e tanti calciatori di livello iniziano a prenderla in considerazione. Queste le classifiche ed in numeri dopo questa bollente sessione estiva:

Spese individuali

1. Juventus 234,9

2. Roma 127,6

3. Napoli 93,5

4. Milan 95

5. Inter 85,5

6. Torino 63

7. Genoa 51,2

8. Lazio 46

9. Udinese 45,3

10. Atalanta 34

11. Fiorentina 34

12. Bologna 33

13. Sassuolo 36,7

14. Sampdoria 28,4

15. Parma 15,7

16. Cagliari 15,5

17. Empoli 15,05

18. Spal 9,95

19. Chievo 4,55

20. Frosinone 3,7

Calciatori più pagati

1. Cristiano Ronaldo 100 milioni (dal Real Madrid alla Juve)

2. Joao Cancelo 40,4 (dal Valencia alla Juventus)

3. Radja Nainggolan 38 (dall’Inter alla Roma)

4. Leonardo Bonucci 35 (dal Milan alla Juve) e Mattia Caldara 35 (dalla Juve al Milan)

5. Fabian Ruiz 30 (dal Betis al Napoli)

6. Steven N’Zonzi 26,65+4 di bonus (dal Siviglia alla Roma)

7. Alex Meret 25 (dall’Udinese al Napoli)

8. Javier Pastore 24,7 (dal Psg alla Roma)

9. Simone Verdi 23+2 (dal Bologna al Napoli)

10. Lautaro Martinez 22+3 (dal Racing all’Inter)