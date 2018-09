(GdS) Spalletti, pensiero stupendo: Icardi contro il Parma. Ma…

Spalletti pensa a Icardi dal primo minuto

Rinunciare a uno come Mauro Icardi, anche se è ancora a secco, è una follia e questo Spalletti lo sa. Per questo sta pensando se schierarlo o meno nella prossima sfida contro il Parma. Ma più che un dubbio, è una richiesta non scritta da parte del capitano al suo allenatore. Mauro è tornato dalla Nazionale carichissimo, e gli farebbe piacere giocare sia domani che martedì in Champions. Ovviamente, per martedì nessun problema, al centro dell’attacco ci sarà lui.

Per la sfida al Parma invece, com’è logico che sia, c’è qualche perplessità in più. Vuoi perché è rientrato soltanto ieri dagli USA dopo gli impegni con la sua Argentina, vuoi perché comunque il problema muscolare alla coscia che lo ha costretto a saltare la trasferta di Bologna potrebbe riacutizzarsi.

E allora che si fa? Probabilmente giocherà Keita nel ruolo di Icardi, così com’era accaduto a Bologna. Per il capitano nerazzurro, comunque, le porte di San Siro non si chiuderanno: sarà quasi sicuramente impiegato a gara in corso, soprattutto se la gara dovesse richiederlo.

Insostituibile

C’è un dato chiarissimo, che sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che evidenzia l’importanza di Icardi per Spalletti. Nella passata stagione, Maurito ha giocato 27 partite su 34 per 90 minuti. In una parola, insostituibile. Il tecnico nerazzurro ha rinunciato a lui solo quando è stato infortunato.

Certo, era una stagione molto diversa quella passata rispetto a questa, ma il dato è evidente. Farà lo stesso domani? L’impressione è che giocherà, come detto, Keita dal primo minuto. Vedremo cosa sceglierà mister Spalletti.