(GdS) Spalletti, che elogi a Icardi! E su Nainggolan…

Spalletti elogia Icardi

Se l’Inter è riuscita ad uscire dal Philips Stadion con i 3 punti in saccoccia, il merito è soprattutto di Maurito Icardi. Ieri il centravanti e capitano nerazzurro era in versione “animale”, anche se per la verità qualche occasione, anche abbastanza clamorosa, l’ha fallita. Animale d’area di rigore, come lo ha definito lo stesso Spalletti ieri nel post partita.

Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: «Mauro in fase di realizzazione non ha punti deboli, qualche volta però deve venire più incontro e non cercare la profondità, anche perché quando vuole sa tenere la palla e diventare più grande e più grosso di quello che è. E in area di rigore è un animale». Elogi sì, ma anche un appunto.

Un appunto reso necessario dalla prestazione del 9 interista nel primo tempo, quando non riusciva a tenere palla e non consentiva alla squadra di guadagnare campo. Nel finale di partita invece ha fatto tutto ciò che un bomber di razza dovrebbe fare: ha fatto a sportellate, ha lottato su ogni pallone, ha aiutato la squadra ad alleggerire il pressing messo in atto dai velocissimi e fisicissimi calciatori del PSV.

“Applausi per Nainggolan”

Spalletti poi ha avuto parole speciali anche per Radja Nainggolan, che è stato un po’ bacchetato nelle precedenti uscite: «Gli vanno fatti i complimenti perché l’ho rivisto ai suoi livelli. E anche Politano è andato a punzecchiare l’avversario e a puntarlo». Insomma, tutto il reparto offensivo si è mosso bene nelle due fasi.

Tranne Perisic. Il croato ieri è apparso svogliato, totalmente assente in fase offensiva e straordinariamente distratto in quella difensiva. Ivan deve alzare il suo livello, perché quest’anno ci sono diverse alternative in panchina. In ogni caso, poco male, almeno per ora, considerando che l’Inter è in testa al girone a pari punti con il Barcellona, prossima avversaria dei nerazzurri.