(GdS) Spal-Inter, le pagelle dei nerazzurri: top e flop

Spal-Inter, i top

Spal-Inter è stata una partita strana, dominata dai nerazzurri nei primi tredici minuti, fino al gol del vantaggio siglato da Icardi, e poi scivolata via fino all’altro gol del 9 interista. Una partita che poteva avere risvolti drammatici per gli uomini di Spalletti, ma alla fine portata a casa, chiaro sintomo questo della nuova mentalità dei nerazzurri.

Andiamo a vedere i top del match per l’Inter. Non si può quindi non partire da Maurito Icardi, autore della doppietta che ha regalato la vittoria alla sua squadra. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un bel 7,5 motivandolo così: “Siamo a quattro gol nelle ultime tre partite giocate, chirurgico e decisivo. Ma di lui fa più notizia il resto: forse Spalletti sta riuscendo nell’impresa di farlo diventare un centravanti totale, utile anche lontano dall’area”. Insomma, una prova eccellente.

L’altro top nerazzurro è Handanovic, al quale è stato assegnato 7, soprattutto per la splendida parata su Petagna. Seguono con 6,5 Vrsaljko, Skriniar, Vecino, Perisic e Lautaro Martinez, uscito dalla panchina con grande voglia. Chiudono il capitolo dedicato ai top Politano e Nainggolan, ai quali è stato assegnato un 6.

I flop

Spal-Inter ha visto anche prestazioni orribili da parte di alcuni nerazzurri. Su tutti, Joao Miranda, eletto peggiore in campo dalla Gazzetta dello Sport. Ecco la sua pagella: “Il secondo fallo da rigore commesso nella sua stagione è un’ingenuità grande così. In ritardo nelle scelte degli anticipi, addormentato sul cross di Fares che fa esultare Paloschi, scolastico nelle uscite palla al piede”. Insomma, le seconda partita sbagliata per il difensore brasiliano dopo la trasferta di Reggio Emilia.

Tra i flop anche Kwadwo Asamoah per la prima volta in stagione: ha sofferto troppo la velocità di Lazzari e spesso l’ha lasciato libero di entrare nell’area di rigore nerazzurra. Borja Valero (5,5) e Keita (5) chiudono la lista dei flop. Il senegalese era chiamato a dare una svolta alla sua stagione, ma l’assist fallito a Icardi, che si è trasformato in un assist a Gomis, è stato un errore da matita blu. Giusto il 5, quindi.