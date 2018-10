(GdS) Skriniar, parole d’amore per l’Inter. E sulla Juve…

Skriniar, parole d’amore per l’Inter

Skriniar, negli ultimi giorni, è stato nell’occhio del ciclone a causa della sua trattativa con l’Inter per l’adeguamento del contratto. Trattativa che non è ancora entrata nel vivo a causa della differenza tra domanda e offerta. Milan chiede 3,5 milioni di euro, l’Inter arriva a 2,5. Trattativa in stand by al momento e si può partire con le speculazioni.

La stampa sportiva italiana dà il Manchester United fortemente interessato al roccioso difensore. L’Inter non ha nessuna intenzione di cederlo, tanto meno a gennaio. C’era però da scoprire la posizione di Milan, che poteva essere interessato alla destinazione considerando la trattativa in stand by con la sua squadra.

Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Non penso a queste cose. È vero, ci sono state delle voci in estate ma alla fine non è successo nulla. E non penso che stia succedendo qualcosa adesso. Penso ad altro, abbiamo da giocare tante partite con l’Inter. Il Manchester United di Mourinho mi vuole? Sì, so che se ne parla, ma non so se è vero». Lo slovacco insomma spegne sul nascere queste voci che lo vorrebbero via da Milano.

“Siamo dove volevamo essere”

Skriniar ha poi parlato del momento della sua squadra, l’Inter: «Abbiamo infilato questa serie vincente e siamo dove volevamo essere a inizio stagione, ma vogliamo allungare la striscia il più possibile. Dopo le nazionali ci aspettano tante partite importanti, a partire dal derby di domenica prossima contro il Milan, e dobbiamo prepararci bene. La Juve è in testa ma possiamo giocarcela».

Parole importanti queste, che certificano la voglia dei nerazzurri di non mollare e di continuare sulla strada che stanno tracciando con questa serie di vittorie. Ripetersi non sarà facile, considerando la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona. Volere è potere però, e questa squadra se vuole, può.