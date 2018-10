(GdS) Sarà il Derby del “Miliardo”: ecco quanto valgono le rose delle milanesi

Derby, un miliardo in campo

Il derby che andrà in scena domenica 21 sarà uno dei più ricchi della storia recente. Un po’ per i colossi che sono dietro alle due squadre, Suning da una parta, Elliot dall’altra, un po’ per l’enorme valore dei giocatori in campo. Valori che, sommati, superano abbondantemente il miliardo di euro e che sono stati redatti dalla Gazzetta dello Sport.

Partiamo dall’Inter. La rosa allestita da Suning per questa stagione vale 643 milioni di euro. Icardi, ovviamente, il calciatore che vale di più: 110 milioni il suo valore. Al secondo posto c’è Milan Skriniar che vale 70 milioni di euro. Chiude il podio Marcelo Brozovic con 60 milioni di euro. Medaglia di legno per Perisic, valutato 50 milioni.

Al quinto posto si trovano, a ex equo, Stefan De Vrij e Lautaro Martinez valutati 40 milioni. Al sesto posto c’è Nainggolan con un valore pari a 38 milioni, seguito a ruota da Keita Baldé valutato 35. Poi ci sono diversi giocatori che valgono 25 milioni, e si scende fino alla valutazione di 0,5 milioni per il terzo portiere Tommaso Berni. Il monte ingaggi invece si assesta ai 125 milioni lordi compreso l’ingaggio di mister Spalletti.

Qui Milan

Se la ride anche il Milan, pronto per affrontare il derby con ritrovata convinzione. Merito del lavoro di Gattuso e della tranquillità che figure come quella di Leonardo e Maldini son riusciti a trasmettere alla squadra. Ma parliamo del valore della rosa rossonera: 534 milioni. 109 milioni meno dei cugini interisti, ma quella allenata da Gattuso è una squadra di grande valore.

Romagnoli è quello che vale di più (60 milioni), seguito a ruota da Higuain (54) e da Donnarumma e Suso (40). 35 milioni invece valgono Kessie e Caldara, 30 Cutrone, 25 Conti, 20 Bakayoko, Calhanoglu e Bonaventura. Poi tanti giocatori compresi tra i 18 e i 3 milioni, valore più basso appartenente a Reina, Donnarumma A., Montolivo, Mauri e Simic. Il monte ingaggi rossonero però è più elevato e si attesta a 144 milioni lordi, compreso l’ingaggio di mister Gattuso.