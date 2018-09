(GdS) San Siro, Inter e Milan trattano con il Comune: ecco cosa chiedono

San Siro, Inter e Milan cercano un accordo

Dopo che Li ha abbandonato in fretta e furia Milano – e il Milan -, l’Inter è tornata a parlare con i rossoneri della questione San Siro. I rapporti tra Suning e il misterioso uomo d’affari cinese non erano idilliaci e quindi è stato “naturale” congelare ogni discorso relativo alla gestione del Meazza. Con l’avvento di Elliot e di Scaroni però le cose sono cambiate.

Infatti i due club meneghini, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, starebbero già trattando con il comune di Milano per ottenere il Meazza in concessione per 99 anni. Questa sarebbe una svolta nella gestione dell’impianto perché Inter e Milan avrebbero “quasi” uno stadio di proprietà.

Nelle prossime settimane – si legge sulla rosea -, i due club tratteranno con il Comune per ottenere questa concessione. La sensazione è che a Palazzo Marino siano favorevoli a sposare questa soluzione. Bisogna solo aspettare, ma i due club di Milano, presto o tardi, avranno il loro stadio di “proprietà”.

Cosa faranno i due club

Se Inter e Milan ricevessero San Siro in concessione, partirebbero da subito interventi strutturali per ammodernizzare l’impianto e renderlo più efficiente. Interventi necessari da qualche anno per la verità, ma mai effettuati, salvo qualche lavoro in concomitanza con la finale della Champions League disputata proprio al Meazza.

I due club hanno grandi idee, il tempo dirà se riusciranno a realizzarle. Una cosa però è certa: l’ammodernamento ci sarà, ma il fascino della “Scala del Calcio” resterà intatto.