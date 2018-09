(GdS) Samp Inter, Spalletti cambia due uomini rispetto alla gara contro gli Spurs

Samp Inter, fuori Vecino

Samp Inter sarà una gara fondamentale per i nerazzurri, chiamati a fare punti in campionato dopo la straordinaria impresa di martedì sera. L’Inter arriva all’appuntamento rigenerata dalla vittoria in extremis rimediata contro il Tottenham e non dovrà fallire. La Juventus è già lontana 8 punti, perderne altri vorrebbe dire aver terminato la “stagione italiana” in larghissimo anticipo.

E così Spalletti sta preparandosi a scegliere gli uomini chiamati a riconsegnargli i 3 punti in campionato, che mancano dalla trasferta di Bologna. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico di Certaldo cambierà solo due uomini rispetto all’undici iniziale vittorioso martedì sera. Si tratta di Roberto Gagliardini, che prenderà il posto dell’eroe Matias Vecino, e di Danilo D’Ambrosio, che prenderà il posto di Miranda, facendo tornare Skriniar al centro della difesa.

L’unico dubbio per Luciano Spalletti è rappresentato dall’esterno destro: chi schierare tra Antonio Candreva o Matteo Politano? Lo scopriremo intorno alle 19.30 di domani sera, quando verrano comunicate le formazion ufficiali. Al momento, secondo la rosea, il favorito dovrebbe essere Matteo Politano, probabile però che Spalletti alla fine scelga Candreva, se non altro per una questione di freschezza.

Le probabili formazioni

Ecco quindi le probabili formazioni di Samp Inter, partendo da quella dei genovesi. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Da sottolineare il rientro tra i convocati di Lautaro Martinez, ormai completamente ristabilitosi dal fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori dalla partita contro il Bologna.