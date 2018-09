(GdS) Samp-Inter, la moviola: l’unica decisione sbagliata è…

Un solo errore dell’arbitro Guida

Moviola – Sampdoria Inter è stato un match in cui non sono mancati gli episodi. A Marassi è successo praticamente di tutto ieri sera. Tre gol annullati e una rete praticamente allo scadere della gara.

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, analizza così gli episodi del match: “Allo scadere dei primi 45’ il primo dei tre episodi più discussi della serata. Nainggolan porta in vantaggio l’Inter con un gran destro dal limite, l’arbitro Guida indica il centrocampo ma dopo un minuto abbondante viene richiamato dal Var, il collega Fabbri, che al video ha appena rivisto (è automatico in caso di una rete) le immagini dell’azione che ha portato al vantaggio del belga.

Bisogna tornare indietro di parecchi secondi, più di 10”, perché il replay (l’assistente Meli non se n’era accorto) trovi in fuorigioco Icardi e forse anche D’Ambrosio sul lancio di Politano, da cui poi scaturisce, dopo un paio di tentativi e rimpalli, il gol di Nainggolan.

Moviola – Gol da annullare, ma Spalletti…

Il quotidiano continua la sua analisi: “Giusto andare così indietro? Sì, perché l’azione d’attacco dell’Inter, nonostante le ribattute, non viene mai interrotta da un possesso palla pieno della Samp. Del resto, il protocollo non fissa limiti temporali precisi e la decisione finale di non convalidare la rete, anche se fastidiosa, è giusta. Più lineare l’intervento al 43’ della ripresa, che annulla il gol di Asamoah.

Il cross dalla destra di D’Ambrosio è scagliato quando la palla ha abbondantemente superato la linea di fondo. Non se ne accorge l’assistente Paganessi, ma il Var sta lì apposta per segnalarlo. Due minuti dopo, capovolgimento di fronte e rete di Defrel in netto fuorigioco, ma in questo caso Meli ha alzato la bandierina.

Al 49’, al terzo tentativo è regolare l’1-0 di Brozovic. Spalletti esulta davanti ad una telecamera, il quarto uomo lo ritiene un atteggiamento irriverente e lo segnala a Guida, che lo espelle. L’unica decisione sbagliata della serata“, sottolinea la Rosea.