(GdS) Rafinha dice addio all’Inter. Questele sue ultime parole da nerazzurro

L’addio di Rafinha

Dopo 6 mesi di prestito si conclude l’esperienza di Rafinha con la maglia dell’Inter. Queste le sue parole d’addio.

Il trequartista della seconda parte di stagione non è stato confermato dall’Inter. Il brasiliano, dopo un prestito di sei mesi, non è stato riscattato e i nerazzurri non hanno intenzione di investire 40 milioni di Euro sul brasiliano figlio di Mazinho. Per concludere questi 6 mesi insieme il giocatore ha voluto dare il proprio addio ai nerazzurri.

Tra nerazzurri e blaugrana, però, non è mai scoccata la scintilla. Le trattative per il ritorno di Rafinha non sono nemmeno iniziate: troppa era la distanza tra l’offerta iniziale dei nerazzurri e la richiesta base dei blaugrana.

Le parole di Rafinha e di Mazinho, padre-agente

“L’Inter è stata un’esperienza semplicemente spettacolare. Voglio ringraziare i compagni e i tifosi, che mi hanno accolto alla grande. Ho recuperato fiducia nel mio modo di giocare dopo vari problemi fisici. Ero sicuro di rimanere con la Champions ma non è successo. A volte nel calcio, per vari motivi, i desideri non si realizzano.”

“Le opportunità non mancano, all’Inter Rafinha ha garantito un rendimento importante e fisicamente sta benissimo. Merito anche di Spalletti Un grande allenatore che vogliamo ringraziare. Ha puntato su di lui gestendolo al meglio”