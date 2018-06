(GdS) Radja Nainggolan è a Milano, oggi le visite mediche

Ieri Radja Nainggolan è arrivato a Milano

Radja Nainggolan, al suo arrivo a Milano, ha infiammato i tifosi dell’Inter come non succedeva ormai da troppi anni.

Oggi Radja Nainggolan dovrà fare le visite mediche e poi potrà finalmente considerarsi un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista belga, fortemente voluto da Luciano Spalletti, è pronto a prendersi la città di Milano con la stessa forza con cui si prese quella di Roma dopo il suo arrivo dal Cagliari. I nerazzurri, ora, hanno quel leader carismatico ed esperto che, soprattutto la passata stagione, è mancato. Ora, con Nainggolan, sarà più facile superare i momenti critici e difficili.

L’arrivo del ninja, però, aumenta anche il livello tecnico della squadra. Rispetto al lavoro che poteva fare Rafinha l’anno scorso, Nainggolan può fare ben altro. Il brasiliano del Barcellona era un rifinitore, un giocatore in grado di accarezzare il pallone e servirlo sui piedi dei compagni al momento giusto. Il modo in cui il belga interpreta il ruolo di trequartista, invece, è diverso: più strappi palla al piede, più finalizzazione e meno fantasia pura. Nel 4231 spallettiano sarà fondamentale l’inserimento di un giocatore capace di sfruttare le ripartenze a campo aperto.

Il futuro dell’Inter con Radja Nainggolan

Con l’arrivo di Nainggolan i nerazzurri non possono di certo fallire l’obiettivo minimo in campionato: mantenere il quarto posto per restare in Champions League. Inoltre, se riuscissero ad arrivare un altro paio di acquisti mirati, non è da escludere una stagione all’insegna dell’inseguimento alle prime due: Juventus e Napoli.

In Champions League, invece, l’arrivo di Nainggolan regala esperienza ai nerazzurri che, a parte pochi elementi, mancano di esperienza europea in campo.