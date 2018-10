(GdS) PSV Inter, le probabili formazioni: Spalletti va sul sicuro

PSV Inter, le probabili formazioni

PSV Inter sarà una partita importantissima per entrambe le compagini, obbligate a vincere per poter sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Entrambe arrivano in ottima salute: il PSV ha vinto sette partite su sette in Eredivisie, alcune addirittura con risultati roboanti, l’Inter arriva da quattro vittorie consecutive, ottenute contro Tottenham, Sampdoria, Fiorentina e Cagliari.

Il PSV si affida all’undici titolare tipo, e potrà contare sul tridente Lozano-De Jong-Bergwijn all’apice della sua forza e che rappresenta quindi il vero spauracchio per la retroguardia nerazzurra. I tre attaccanti degli olandesi hanno segnato, in questo inizio di campionato, ben 15 gol. Skriniar e compagni dovranno stare molto attenti.

L’Inter, dopo il gran turnover effettuato contro il Cagliari, tornerà a schierare la formazione titolare. In difesa torneranno Asamoah e Skriniar, a centrocampo tornerà Vecino e in attacco spazio nuovamente a Perisic e a Icardi. Questi cinque titolari hanno riposato nell’ultimo turno di campionato, quindi affronteranno questa importante sfida con meno minuti nelle gambe.

Le formazioni

PSV Inter vedrà questi ventidue protagonisti in campo, secondo la Gazzetta dello Sport. Gli olandesi si schiereranno con il solito 4-3-3, con Zoet tra i pali, Dumfries, Schwaab, Viergever e Angelino in difesa; a centrocampo ci saranno Rosario, Pereiro e Hendrix, mentre in attacco, come detto, troveremo il tridente delle meraviglie Bergwijn, De Jong e Lozano.

L’Inter risponderà con Handanovic in porta; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij e Asamoah in difesa; Brozovic e Vecino in mediana; Politano, Nainggolan e Perisic sulla trequarti e il capitano Mauro Icardi sarà l’unica punta.