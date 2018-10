(GdS) PSV-Inter, Icardi vuole l’impresa nel “paradiso dei bomber”

PSV-Inter, Icardi scalpita

Non è stato un inizio semplice per Maurito Icardi: sono solo due i gol segnati in 6 presenze. Oggi, in PSV-Inter, è chiamato a non fallire, perché una vittoria contro gli olandesi sarebbe un enorme passo in avanti per la qualificazione. Lui, come dimostrato nela sfida contro il Tottenham, è uno di quelli che può decidere le partite, che può spostare l’inerzia del gioco. Stasera dovrà farlo, anche per un altro motivo…

Il motivo lo suggerisce questa mattina la Gazzetta dello Sport: il Philips Stadion è stato il palcoscenico nel quale si sono esibiti alcuni tra i numeri 9 più forti della storia. Ronaldo, Romario, van Nistelrooy sono solo tre dei bomber che, nel corso della loro carriera, hanno militato nella squadra di Eindhoven.

Questa sera lui è chiamato a non sfigurare, con lo spettro dei tre che aleggia sulle spalle del 9 interista. Il talento per uscire vincitore c’è, una squadra pronta a sostenerlo con le sue trame di gioco pure: ora spetta soltanto a lui. Stasera sapremo.

Rinnovo in alto mare

In campo non sta incantando, e fuori è distratto dalla vicenda del rinnovo di contratto. La notizia di oggi è che le parti sono ancora lontane. Wanda ha rifiutato l’offerta recapitatagli dall’Inter di 6 milioni comprensivi di bonus e continua a chiederne almeno 8. Attenzione: nonostante lo stop momentaneo, la trattativa è tutt’altro che naufragata.

La lunga scadenza del suo contratto (2021) e la non eccessiva distanza tra domanda e offerta consentono alle parti in causa di discutere con tranquillità. Anche perché stasera c’è la Champions, c’è PSV-Inter, bisogna solo ed esclusivamente pensare a quello.