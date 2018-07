(GDS) Prima l’ottimismo, poi la paura. Si complica l’affare nerazzurro

Mercato Nerazzurro sempre in azione, ma la Roma prova ad intromettersi

Ausilio attivo sul mercato nerazzurro, entro l’inizio della prossima settimana l’Inter definirà l’acquisto di Sime Vrsaljko dall’Atletico Madrid.

Il preferito di Luciano Spalletti rimane sempre Arturo Vidal, ma per arrivare al cileno i nerazzurri dovranno cederne uno tra Joao Mario e Vecino.

L’altro nome caldo è sempre quello relativo a Nicolò Barella.

Incontro a Nizza per definire la cessione

Stasera l’Inter sarà di scena a Nizza (dove affronterà in amichevole il Chelsea) e per Piero Ausilio sarà l’occasione giusta per intavolare l’argomento.

A due passi da lì (a Montecarlo), il direttore sportivo della società nerazzurra incontrerà Alessandro Beltrami, agente di Radja Nainggolan e anche di Nicolò Barella,

che proprio con il belga ha costruito nel tempo un bel rapporto.

Non sarà la prima volta che Ausilio e Beltrami toccheranno l’argomento, i due hanno spesso parlato del centrocampista sardo, ma solo adesso sembra esserci anche il benestare del Cagliari, disposto a cedere il calciatore.

La Roma prova ad inserirsi nella trattativa per Barella

L’Inter pensa alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto,

nella trattativa con il Cagliari potrebbe essere inserito anche Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99 attualmente impegnato con l’Under 19, che dopo aver battuto la Francia 2-0 incontrerà in finale il Portogallo.

Su Nicolò Barella è fortissimo anche l’interesse della Roma, che dopo aver soffiato Schick ai nerazzurri e aver provato a fare altrettanto con Malcom, vorrebbe tentare la manovra di disturbo anche sul centrocampista italiano.