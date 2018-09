(GdS) Pochettino rosica: “Noi abbiamo più qualità”

Pochettino rosica

E’ difficile accettare una sconfitta, se poi è una sconfitta come quella capitata ieri dev’esserlo ancor di più. E Pochettino, allenatore del Tottenham, non ha fatto mistero di aver mal digerito la straordinaria rimonta interista. Le sue parole al termine della partita lo dimostrano.

Eccole, riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Sono contento della nostra performance, noi abbiamo fatto meglio di loro sino all’85’, poi è stato tutto diverso alla fine. Quando sei 1-0 può succedere che qualcosa possa cambiare. Ora dobbiamo lavorare meglio per uscire da questo momento. Credo che la squadra meritasse di più: avevamo tutto sotto controllo, il nostro problema è che non abbiamo ucciso la partita pur avendo avuto tantissime occasioni».

Peccato per lui per come poi è andata la partita. Una partita vinta che si è trasformata in una dolorosissima sconfitta. Il motivo? Un Inter in versione leggenda negli ultimi dieci minuti del match, quando forse contava di più.

Che elogi ad Handanovic

Pochettino poi ha continuato la sua disamina tecnica del match elogiando il portiere nerazzurro Samir Handanovic, autore di tanti interventi decisivi, ma nemmeno troppi, e spronando il suo centravanti Harry Kane, apparso piuttosto appannato ieri: «Kane poteva fare di più, ma Handanovic è stato fantastico».

Infine, spiega perché l’Inter è riuscita a portare a casa la partita: «Grazie al pubblico di San Siro che li ha spinti e li ha aiutati a credere nella rimonta. Ma, in ogni caso, noi abbiamo dimostrato di avere più qualità».