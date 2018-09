(GdS) Pochettino, che elogi a Lautaro: “E’ un crack…”

Pochettino pronto

Se la marcia di avvicinamento alla Champions dell’Inter non è stata strabiliante, non si può certo dire che quella del Tottenham di Mauricio Pochettino è andada meglio. Ieri, infatti, i londinesi sono stati sconfitti dal Liverpool, sconfitta che ha fatto il paio con quella rimediata contro il Watford settimana scorsa. Eppure aveva cominciato bene in Premier League, vincendo tre partite su tre contro Newcastle, Fulham e Manchester United. E, come se non bastasse, domani non potrà contare su Lloris e, molto probabilmente, su Dele Alli.

Nonostante tutto però il tecnico argentino è pronto per affrontare l’Inter, come ha rivelato lui stesso: «Grande squadra, grande storia e il ritorno in Champions darà sicuramente motivazioni particolari, ma noi siamo pronti». Poi ha voluto allontanare le voci di crisi, iniziate a circolare dopo le due sconfitte consecutive: «Non mi esaltavo dopo tre successi consecutivi e non sono depresso ora. Contro il Liverpool ci può stare di perdere, ma siamo stati in corsa fino all’ultimo».

Queste le parole del tecnico argentino, pronto per il grande esordio in Champions League, dove ha già incontrato l’Inter: era la stagione 2010/2011 e le due squadre si affrontarono nel girone. La prima partita, giocata a San Siro, vide l’Inter trionfare per 4-3, a Londra invece le cose andarono diversamente, e fu il Tottenham a imporsi con il risultato di 3-1. Più recente invece la sfida in Europa League, che ha visto i londinesi trionfare, dopo la straordinaria rimonta nerazzurra, vanificata da Adebayor.

“Lautaro un crack”

Pochettino ieri ha parlato anche degli attaccanti nerazzurri, suoi prossimi avversari. Su Mauro Icardi si è espresso così: «Conosciamo benissimo le sue qualità». Poche parole ma buone per capire che il centravanti nerazzurro non ha segreti per lui.

Infine, l’elogio che non ti aspetti arriva per un altro argentino, Lautaro Martinez. Il tecnico degli Spurs ha assicurato che si tratta di un “crack” e che arriverà lontano. Una dichiarazione che rende l’idea del talento del Toro nerazzurro, purtroppo frenato in questo inizio di stagione da alcuni guai fisici. Toro che, domani sera, non ci sarà.