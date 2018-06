(GdS) Nainggolan, ecco le cifre dell’affare e la sua prima giornata milanese: oggi…

Nainggolan, le cifre dell’affare

Radja Nainggolan è un nuovo giocatore dell’Inter. Ormai è tutto fatto, manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a ore, se non a minuti. Ieri per l’ex Roma è stata la prima gionata milanese, cominciata di primo mattino con le visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano. Poi la pausa pranzo.

Alle 14 invece ha iniziato la seconda parte dei test fisici presso l’Istituto di Medicina dello sport del CONI, con l’obiettivo di ottenere l’idoneità sportiva. Obiettivo pienamente raggiunto. Infine è andato in sede, in corso Vittorio Emanuele, a firmare il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri per i prossimi quattro anni. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il “ninja” percepirà 4 milioni di euro fissi a stagione più bonus.

Alla Roma invece sono andati 38 milioni di euro così composti: 24 milioni cash più i cartellini di Santon e Zaniolo. I due calciatori nerazzurri genereranno quindi una plusvalenza di 14 milioni di euro. Soldi fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo di 45 milioni per rientrare nei paletti UEFA.

Oggi è attesa l’ufficialità

Oggi Nainggolan diventerà ufficialmente un calciatore nerazzurro. Lo ha confermato lo stesso Piero Ausilio ieri sera. Il momento più importante della sua prima giornata milanese, dopo ovviamente il saluto ai tifosi, è stato sicuramente la cena con dirigenza e staff tecnico. Se non altro perché ha avuto come commensali anche Steven Zhang e Antonello, oltre al suo agente Beltrami. Assente Spalletti che l’ha salutato in sede al momento della firma.

La giornata di ieri quindi è servita a Radja per prendere contatto con la realtà milanese, che lo ospiterà per i prossimi quattro anni. Nei mesi seguenti avrà tempo e modo di prendere sempre più confidenza e ciò verrà semplificato dal fatto che i ritiro verrà svolto ad Appiano Gentile. L’ambientamento quindi procederà in maniera spedita, anche se le differenze tra Roma e Milano sono enormi.