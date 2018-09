(GdS) Nainggolan, che sfogo su Twitter: “Sono tutte falsità!”

Nainggolan si sfoga

Erano i minuti finali di Bologna Inter, Nainggolan stava conducendo un contropiede nerazzurro, quando la sua corsa si è quasi interrotta, lasciando presagire il peggio. Infatti, molti quotidiani sportivi ieri ha scritto che il belga era rimasto vittima, ancora, di un infortunio muscolare.

Per fortuna sua e dei tifosi nerazzurri, ormai innamorati di lui dopo la prodezza con la quale ha sbloccato la sfida di sabato, non si è trattato di un problema muscolare. Lo ha confermato lui stesso sul suo account Twitter, con i suoi modi sempre rudi e diretti: “Problemi alla coscia? E preoccupante? Mah incredibile cosa si inventano…”.

Quindi, alla ripresa degli allenamenti ci sarà, pronto per ripartire dopo il grande esordio. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex Roma sosterrà comunque, tra domani e mercoledì, delle visite di controllo. Non per trovare un problema e l’eventuale cura, ma per fugare ogni dubbio sulla sua tenuta fisica.

Che partita la sua

Nainggolan è reduce da un esordio superlativo. In campo si è visto poco, è vero, ma il campione esce fuori quando la squadra ha più bisogno di lui. Controllo di ginocchio e destro al volo a incrociare così forte che quasi sembrava volesse scacciare via tutte le paure, tutti i timori suoi, della squadra e dei tifosi, per una partita che sembrava essersi messa nella direzione sbagliata.

Il meglio, però, deve ancora venire. Già perché Radja non è ancora al meglio. Di fatto ha saltato tutta la preparazione estiva, quindi la sua condizione crescerà più lentamente rispetto a quella degli altri. Già queste due settimane senza campionato, saranno importantissime per lui. Rimarrà infatti ad Appiano a lavorare sulla sua condizione, se i test ai quali si sottoporrà daranno esito negativo.