(GdS) Nainggolan abbatte il Bologna e Inzaghi, l’Inter torna a vincere

L’uomo tanto atteso da Spalletti apre la strada al primo successo dei nerazzurri

“Il Ninja Nainggolan abbatte la banda Inzaghi nella sua prima da nerazzurro”, scrive la Gazzetta dello Sport in edicola stamane, raccontando la vittoria dell’Inter sul campo del Bologna.

“Al momento – si legge – è un disagio attenuato, anche se i gol fanno capire che la qualità non è sparita in una squadra impaurita dopo l’avvio di stagione inatteso. Il 3-0 è eccessivo come punteggio – scrive la rosea – ma come esito incontestabile col Ninja che sbriciola la muraglia e ribalta il piano tattico col Bologna costretto ad aprirsi alle reti anche di Candreva e Perisic”.

L’Inter svolta, anche Candreva torna al gol

Finalmente il primo squillo vincente dell’Inter. Dopo un misuro punto raccolto nelle prime due partite, i nerazzurri si sbloccano vincendo sul campo degli emiliani, sebbene al termine di una gara non priva di difficoltà.

La formazione di Luciano Spalletti ha faticato nel primo tempo, ma nella ripresa ha preso in mano la partita. A trascinarla soprattutto il ritorno di Radja Nainggolan, che finalmente debutta in Serie A con la maglia nerazzurra dopo l’infortunio patito in ritiro. Il belga non è ancora al top della forma, ma il suo stato di forma è stato sufficiente a trovare il primo gol della stagione. Un gol fondamentale perché ha consentito alla squadra di sbloccare una gara che rischiava di mettersi in salita per i nerazzurri. L’altro gol importante è stato quello di Candreva.

L’attaccante ex Lazio ha voluto fortemente restare in nerazzurro dopo una stagione da dimenticare (zero gol l’anno scorso). È sceso in campo nella ripresa al posto di un impalpabile Keita e ha subito messo il sigillo sulla partita. A chiudere i giochi il solito Perisic, che anche quando sembrava fuori gara è riuscito a incidere, firmando il 3-0. L’Inter va dunque alla sosta un pochino più serena, consapevole che adesso dovrà iniziare un nuovo campionato.

