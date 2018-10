(GdS) Nainggolan, 100 giorni di Inter e di te: serve lo scatto decisivo

Nainggolan festeggia i suoi primi 100 giorni di Inter

Nainggolan è arrivato all’Inter esattamente 100 giorni fa. Sono stati 100 giorni importanti per lui e per la squadra, anche se il vero ninja non è ancora stato ammirato. Poco male, perché domani sera contro il PSV potrebbe essere l’occasione giusta per festeggiare questo traguardo. Perché? Perché è nato a una ottantina di chilometri da Eindhoven e per lui, belga, potrebbe essere un vero e proprio derby contro gli olandesi.

Insomma, domani Radja deve dare qualcosa in più di quanto ha dato fino ad adesso. Certo, è stato frenato dall’infortunio patito in estate e che gli ha praticamente fatto saltare la preparazione estiva, ma uno esperto come lui può trovare il modo di rendere senza necessariamente dover ricorrere ai famosi strappi più volte invocati da Spalletti.

Allora quale migliore occasione per invertire la tendenza se non domani? Nessuna, perché domani servono i tre punti, domani serve la vittoria, domani serve il miglior ninja. Tra poco più di ventiquattro ore scopriremo il rendimento dell’ex Roma.

Caccia al primo gol (vincente) in Champions

Radja Nainggolan è il calciatore con più presenze in Champions League dell’intera rosa nerazzurra. E’ quindi il nerazzurro più esperto. Ma a livello realizzativo è fermo a quota 2 gol, tra l’altro segnati nella semifinale contro il Liverpool nella passata stagione. Una doppietta amara e fondamentalmente inutile, perché non è bastata alla Roma per guadagnare la finale.

Allora meglio segnare con l’Inter il “primo” gol in Champions. Un gol che deve far esplodere di gioia i suoi compagni e i tifosi nerazzurri. Un gol che certificherà ufficialmente il ritorno del Ninja, per la gioia di mister Luciano Spalletti che lo sta aspettando da mesi…