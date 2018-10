(GdS) Moratti, parole importanti su Calciopoli: “Basta…”

Moratti: “Basta rancore”

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, è tornato alla ribalta nelle ultime settimane a causa della sua candidatura, proposta “dall’acerrimo nemico” Andrea Agnelli, per il ruolo di presidente della FIGC. Candidatura che in realtà non è mai diventata effettiva poiché il patron della Saras ha rifiutato subito questa possibilità.

Ma più che questo sonoro “no”, sono le parole che l’ex presidente ha detto su Calciopoli a fare scalpore. Eccole, tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Il mio rapporto con Andrea Agnelli è sempre statocivile ea ffettuoso: lo conosco da quando era ragazzo. Continuare con la polemica di Calciopoli era anche abbastanza noioso. Fare il mio nome per la candidatura in Federcalcio è stata una cosa moltocarina da parte sua e molto coraggiosa. Era un qualche cosa che poteva trovare il disaccordo da parte dei tifosi, invece è stata una mossa molto simpatica che credo possa cancellare le conseguenti arrabbiature dopo Calciopoli. Rimane la vicenda, ma non rimane il rancore».

Calciopoli quindi non rappresenta più una ferita aperta per una delle vittime più colpite. La vicenda resta, il rancore invece viene spazzato via. Umanamente è comprensibile, “il tempo guarisce tutte le ferite”, diceva qualcuno. Dev’essere stato così anche per il Presidente dell’Inter del Triplete, e non solo.

“Marotta farebbe bene, Spalletti…”

Moratti poi ha parlato anche delle voci che darebbero Beppe Marotta, ex ad della Juventus, prossimo ad approdare all’Inter: «Non mi occupo di queste scelte, ma stimo Marotta. È stato molto capace già prima dell’esperienza alla Juve. È equilibrato, sa fare bene il proprio mestiere, lo apprezzerei tantissimo all’Inter».

Infine, un pensiero sul momento sì della squadra: «Dopo le prime partite c’era sicuramente paura che il campionato potesse essere non all’altezza delle aspettative. Poi è arrivata la vittoria in Champions contro il Tottenham che ha ridato fiducia e ha rimesso in pista tutte le speranze dei tifosi e della società. L’Inter ha dimostrato di avere carattere, i giocatori ci sono: con umiltà e buon gioco, se riescono finalmente a trovarlo, credo che possano far bene. Con questa Juve così forte è difficile puntare al campionato, ma devono crederci per far bene».