(GdS) Matias Vecino e l’Inter si trovano: qualcosa bolle in pentola

L’agente di Matias Vecino ha incontrato la dirigenza dell’Inter

L’autore del gol valso la Champions, Matias Vecino, è in Russia per i mondiali. Nel frattempo il suo agente incontra l’Inter.

L’Inter, per essere in regola con il Fair Play Finanziario, deve racimolare ancora qualche plusvalenza e abbassare, a tutti i costi, la quota degli ammortamenti. Per il secondo di questi due motivi l’agente di Matias Vecino è stato avvistato nei pressi della sede dei nerazzurri in Corso Vittorio Emanuele a Milano. L’agente del centrocampista dell’Uruguay, infatti, sta negoziando il rinnovo di contratto di Vecino fino al 2022 con cui il giocatore guadagnerà 2,3 milioni di Euro l’anno.

Questa è una buona notizia per l’Inter visto che, negli ultimi giorni, il nome di Vecino era uscito in ottica “cessione eccellente”. I milioni di plusvalenze mancanti potevano essere recuperati senza problemi se fosse stata considerata la cessione del centrocampista dell’Uruguay.

La situazione di Matias Vecino

Matias Vecino all’Inter resta uno degli elementi di spicco. Nella mediana a due di Luciano Spalletti saranno lui e Gagliardini, a meno di qualche acquisto, ad accompagnare Marcelo Brozovic.

Vecino dovrà solo migliorare la costanza di rendimento perché, per quanto visto nella prima metà della scorsa stagione, il giocatore ha tutte le qualità per essere decisivo con la maglia dell’Inter.