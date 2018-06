(GdS) Marco Materazzi carica l’Inter. Queste le parole del difensore

Marco Materazzi carica l’Inter in vista dell’inizio del pre-campionato

L’ex difensore Marco Materazzi ha parlato, a Milano, della stagione in arrivo per i nerazzurri. L’attesa è tanta.

L’Inter, tra una settimana, inizierà il raduno pre-stagionale. A rapporto da Luciano Spalletti ci sarà quasi l’intera squadra: Brozovic, Perisic, Nagatomo e Vecino gli unici assenti a causa mondiale. Marco Materazzi prova a caricare la squadra in vista dell’inizio della stagione che, per i tifosi nerazzurri, sarà quella del riscatto definitivo.

Mercato e Luciano Spalletti, i temi di Materazzi.

Le parole di Marco Materazzi

“Radja è un grandissimo acquisto è il puntello giusto per affrontare una stagione che si prospetta bella entusiasmante, ricca di soddisfazioni… e c’è anche la Champions League: solo quello è già un bel vedere. I dirigenti stanno facendo un ottimo lavoro. De Vrij mi piace molto come giocatore e come atleta. Abbiamo un allenatore molto intelligente che ha già detto che si potrà giocare a tre dietro: in quel modulo l’olandese si trova bene, lui e Skriniar sono diversi e si completano. Asamoah mi piace: è stato importante per la Juve. Politano è cresciuto tantissimo”

“L’anno scorso ha fatto tantissimo, anche lui non vede l’ora di vincere in Italia. Lo considero tra i primi tre tecnici italiani insieme con Allegri e Sarri. Luciano non si discute: come lavoro ha sempre fatto grandi cose tra gli anni di Roma e l’Inter, ma c’è la piccola macchia dello scudetto. Gli auguro che possa vincerlo all’Inter, perché anche lui ha imparato ad apprezzare che cosa significano questi colori peri tifosi nerazzurri.”