(GdS) Malcom, situazione in stand-by: ecco cosa sta frenando la trattativa

Malcom, trattativa in stand-by

Malcom è sicuramente uno degli obiettivi per rinforzare il pacchetto esterni offensivi. Al momento però la trattativa è ferma. Come rivelato dall’agente del calciatore a FcInter1908, poi riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bordeaux non intende trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Al massimo può accettare un odr.

Situazione davvero complicata e non sarà facile per l’Inter sbrogliarla. Ausilio si era avvicinato alle richieste dei francesi offrendo, tra onerosità del prestito ed eventuale riscatto, quasi 40 milioni. Oggi però continuare a trattare su queste basi è impossibile, quindi ci sarà bisogno di trovare una soluzione. Il calciatore piace tanto a Spalletti ed è probabile che Ausilio tornerà alla carica per lui, nel corso di questo mercato.

Improbabile però che il nuovo assalto possa arrivare a breve, perché adesso non si tratta più di una trattativa “semplice”, ma deve crearsi l’occasione giusta che permetta all’Inter di sfruttarla. Magari un aiuto potrebbe arrivare dal calciatore, che potrebbe fare pressioni alla società per farlo partire.

L’Inter si è cautelata

Nonostante Malcom fosse effettivamente il prescelto per occupare lo slot di esterno destro nella nuova Inter 2018/19, la società nerazzurra non si è fatta cogliere impreparata. Infatti, come rivela la Gazzetta dello Sport, è praticamente fatta per l’acquisto di Matteo Politano. L’esterno ormai ex Sassuolo arriverà in nerazzurro nei prossimi giorni in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Grazie a questa operazione, l’Inter può lavorare con più calma sul fronte Malcom e può evitare di dover accontentare per forza le richieste del Bordeaux. L’operazione Politano, inoltre, sarà fondamentale dal punto di vista del ffp. Infatti verranno inseriti i giovani Merola e Zappa, che genereranno un’importante plusvalenza. Insomma, l’Inter continua a seguire Malcom, ma si è cautelata con Politano. Sia chiaro, l’arrivo dell’ex Sassuolo non chiude le porte al brasiliano, o a nessun altro esterno destro. Spalletti vuole due calciatori con quelle caratteristiche e quindi ne arriverà sicuramente un altro.