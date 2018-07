(GdS) Malcom in stand by: ecco il punto della situazione

Malcom in stand by

Malcom vuole l’Inter e l’Inter vuole lui. Ma a determinate condizioni. Questa è, in estrema sintesi, la situazione attuale della trattativa per portare il brasiliano in nerazzurro. Ausilio, come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, continua a offrire al Bordeaux un prestito molto oneroso con diritto di riscatto abbastanza alto.

I francesi però vogliono solo l’obbligo. La società nerazzurra, per questioni di ffp e lista Champions, non può fare operazioni in obbligo perché ormai sono equiparate a quelle a titolo definitivo. E quindi al momento la trattativa sembra arrivata a un non punto di svolta: le due società ferme sulle rispettive posizioni e il calciatore che aspetta pazientemente che il suo futuro venga deciso.

Al momento è difficile ipotizzare una svolta positiva in tempi brevi della trattativa. A ulteriore dimostrazione di ciò arriva la partenza del calciatore nella seconda fase del ritiro del Bordeaux, rimasta in dubbio fino a ieri. Quindi resta da trovare un accordo tra le due società sulla formula, perché sulle cifre dell’affare sono d’accordo da tempo: 40 milioni di euro.

Le alternative

Malcom, al momento, è l’unico esterno che l’Inter sta seguendo. E’ stata accantonata la pista Chiesa, troppo caro, e lo stesso vale per il milanista Suso, che interessa ma che la società rossonera non vuole cedere ai rivali. A dire la verità però, l’Inter i “sostituti” di Malcom li ha in casa. A destra infatti già ci sono Candreva, Karamoh e il nuovo acquisto Politano, ricorda la Gazzetta dello Sport.

E’ per questo che l’Inter non ha fretta, anzi, vuole prima cedere qualche esubero prima di accontentare le richiese elevate del Bordeaux. Con qualche cessione, magari di Candreva, potrebbe essere alzata l’onerosità del prestito e, così, rassicurare la società francese sul riscatto. Vedremo come evolverà questa situazione, ma una cosa è certa: il calciatore vuole i nerazzurri e i nerazzurri vogliono lui.