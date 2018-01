(GdS) Luciano Spalletti studia il rilancio per il girone di ritorno

A prescindere dal mercato Luciano Spalletti dovrà rivitalizzare la rosa

Luciano Spalletti sa che la seconda parte di stagione dell’Inter sarà fondamentale e, dopo aver fermato l’emorragia di dicembre contro la Lazio è pronto a ripartire contro la Fiorentina. Serve freschezza sulla trequarti ed il miglior Icardi per tornare a vincere, Miranda accellera e potrebbe tornare con la Roma

Ieri, avvistato vicino alla sede dell’Inter Spalletti ha risposto a chi gli chiedeva se preferisse Ramires o Pastore dicendo “M’interessa tenermi tutti i miei, sono venuto in sede per nascondere i loro cartellini”. Chiare le intenzioni del tecnico: puntare ancora sulla rosa che un mese fa vinceva contro il Chievo per 5-0 portandosi al primo posto in solitaria. Dopo i crolli nella seconda metà di stagione degli anni passati sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e le motivazioni per raggiungere l’obiettivo del ritorno in Champions.

Le opzioni di Spalletti

Il primo compito di Spalletti sarà quello di far ritrovare ad Icardi la forma ideale. Contro il Sassuolo, rigore sbagliato a parte, si è vista la mancanza di lucidità di Maurito. Per ritrovare Icardi, però, sarà necessario ritrovare anche Perisic e Candreva. I due esterni sono mancati in quest’ultimo mese: Perisic deve ritrovare la forma migliore mentre Candreva dovrà sbloccare lo zero alla casella gol. In attesa di novità dal mercato le idee per Spalletti sono due. La prima è quella di provare, per l’ennesima volta, di recuperare Brozovic che ha tutte le carte in regola per essere il trequartista titolare. L’altra ipotesi per Spalletti è quella di provare Candreva da trequartista alzando Cancelo sulla linea dei trequartisti.