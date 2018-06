(GdS) L’Inter stringe per William Carvalho, questa l’offerta dei nerazzurri

L’Inter ha fatto la prima offerta per William Carvalho

William Carvalho è un obiettivo caldissimo in casa Inter. I nerazzurri a breve presenteranno un’offerta.

Il centrocampista dello Sporting Lisbona, William Carvalho, si è unilateralmente svincolato dal club in seguito all’aggressione che la squadra ha subito da alcuni tifosi. Il portoghese, nel frattempo, è in Russia con la sua nazionale e l’Inter pensa a come strapparlo dallo Sporting. Piero Ausilio sta meditando un’offerta al ribasso per convincere la società ad accettare ed evitare, così, che si crei un’asta tra i top club europei.

Le intenzioni dei nerazzurri sono chiare: acquistare a tutti i costi Carvalho perché, in condizioni normali, il suo prezzo sarebbe molto più alto. L’anno scorso l’Inter provò a contattare il club lusitano ma la richiesta partiva da ben 40-45 milioni. In questi giorni, invece, Piero Ausilio sta meditando di spedire un’offerta di 10 milioni più il cartellino di Eder.

Il futuro dell’operazione

Lo Sporting Lisbona non può rifiutare un’offerta monetaria, per quanto bassa, conoscendo la volontà del giocatore di svincolarsi al più presto. Ecco, quindi, che i nerazzurri potrebbero essersi guadagnati un vantaggio considerevole in sede di trattativa.

Il possibile acquisto di William Carvalho, inoltre, non blocca il possibile arrivo di Dembèlè dal Tottenham. Il centrocampista belga, infatti, viene ancora tenuto sotto controllo sperando che, alla fine del mondiale, preferisca la soluzione nerazzurra a quella cinese.