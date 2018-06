(GdS) L’Inter sta per chiudere. Un altro esterno in arrivo da Luciano Spalletti

L’Inter punta l’esterno del Sassuolo

Il mercato in entrata dell’Inter non è ancora finito, gli esterni sono ancora da rinforzare per Luciano Spalletti.

Uno dei nomi che girano in ottica Inter da almeno un mese c’è quello di Matteo Politano del Sassuolo. L’esterno italiano è in uscita dai neroverdi che, dopo aver rifiutato l’offerta del Napoli a gennaio, hanno promesso di abbassare le pretese e scendere ad una trattativa. Le due squadre sono vicine ma mancano ancora dei dettagli da chiarire prima della stretta di mano.

I dettagli che sono da trattare sono: il costo del cartellino e la questione giovani. I nerazzurri devono trovare ancora qualche milione di plusvalenze per seguire i dettami della Uefa, mancano solo tre giorni e non sembrano prospettarsi nuove notizie, almeno su questo fronte.

Il futuro di Matteo Politano all’Inter

L’esterno del Sassuolo, se dovesse arrivare in nerazzurro, potrebbe occupare l’esterno destro, quello che la passata stagione apparteneva ad Antonio Candreva. Da quella parte Politano potrebbe far esplodere la propria velocità e mettere a disposizione suggerimenti per i compagni di squadra, soprattutto Mauro Icardi.

Attenzione, però, perché su quella fascia potrebbe arrivare anche Malcom del Bordeaux. Con entrambi gli acquisti Luciano Spalletti si garantirebbe un ballottaggio costante che può spronare i due giocatori ad un continuo miglioramento.