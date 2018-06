GdS | L’Inter punta il talento egiziano, possibile operazione…

Mercato Inter, vicino un altro colpo

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe cercando di affondare il colpo per il talento egiziano.

Si fa chiamareTrezeguet, ma il suo vero nome è Mahmoud Ibrahim Hassan, attualmente milita nel Kasimpasa, squadra turca. E’ un esterno molto duttile, può giocare anche trequartista, durante l’ultima stagione ha messo a segno ben 16 reti. L’egitto non ha ben figurato durante la spedizione in Russia, portando a casa zero punti. Il classe 94′, nonostante le prestazioni della squadra, è riuscito a mettersi in mostra. Trezeguet

I dettagli dell’operazione

I nerazzurri potrebbero tentare il colpo in sinergia con il Parma, un anno in prestito in Emilia, per poi tornare a Milano con una stagione in più e tanta esperienza nel proprio bagaglio. Lui stesso, secondo quanto riportato dalla rosea dice: “Probabilmente arriverò a Milano per poi andare a Parma. Sarà un prestito per una stagione”. Il ventitreenne considera la Serie A il miglior campionato d’Europa, chissà che non si possa rivelare il nuovo Modo Salah.

Fonte: Gazzetta dello Sport