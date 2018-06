(GdS) L’Inter prepara l’offerta per William Carvalho

Inter – William Carvalho si può fare

Mentre Radja Nainggolan firmava il contratto l’Inter pensava a come prendere William Carvalho dallo Sporting Lisbona.

Il mercato dell’Inter è solo all’inizio. Ci sono ancora quattro giorni validi per raccogliere gli ultimi milioni di plusvalenze per il Fair Play Finanziario mentre, per gli acquisti, si stanno già pensando le offerte ufficiali. William Carvalho, centrocampista portoghese dello Sporting Lisbona, è l’obiettivo principale per molti motivi. La sua fisicità e la sua capacità di fare la diga davanti alla difesa sono le qualità che Luciano Spalletti chiedeva in un nuovo acquisto, il costo del giocatore, inoltre, è bassissimo. Carvalho, infatti, è uno degli otto giocatori che hanno chiesto la risoluzione del contratto dopo essere stati aggrediti dai tifosi.

A parametro zero, però, si scatenerebbe un’asta che l’Inter avrebbe difficoltà a vincere. Ecco perché i nerazzurri puntano a strapparlo in anticipo offrendo qualcosa allo Sporting Lisbona, tra cui anche delle contropartite tecniche come Nagatomo o Eder. Il nuovo allenatore dello Sporting, Sinisa Mihajlovic, è un grande estimatore dell’attaccante italo-brasiliano e potrebbe essere un ottimo scambio per entrambe le società: i portoghesi riceverebbero qualcosa per un giocatore quasi svincolato e l’Inter riuscirebbe a piazzare quello che ormai è un esubero.

Il futuro di William Carvalho

L’unica cosa che c’è da capire è l’effettiva volontà di William Carvalho di passare all’Inter. Il centrocampista portoghese ha tanto mercato ed è un obiettivo di molti top club europei.

Se, però, i nerazzurri riusciranno a convincerlo della soluzione milanese Luciano Spalletti avrebbe garantito un centrocampista molto forte fisicamente. Le qualità difensive di Carvalho, inoltre, lascerebbero più libertà ai compagni offensivi.