(GDS) Laudisa: “Per Keita aspettiamo solo l’ufficialità e…”

Laudisa: “Il mercato dell’Inter non è finito”

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, si sbilancia sul mercato dell’Inter e, in particolar modo, sull’affare Keita con il Monaco. L’attaccante spagnolo, scuola Barcellona, è molto vicino al ritorno in Italia. Spalletti, allenatore della squadra milanese, non vede l’ora di accoglierlo. Il ragazzo ex Lazio sarebbe un ottimo colpo per la società di Corso Vittorio Emanuele.

L’interprete arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Si tratterebbe di un colpo in stile Politano per i nerazzurri, poichè in prestito, molto oneroso, con diritto di riscatto. L’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Le due società, Inter e Monaco, vogliono far accontentare il giocatore che vorrebbe tornare in Italia, vorrebbe tornare a giocare in Serie A.

Ancora due colpi per completare l’opera

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, vuole completare la rosa di Spalletti il prima possibile. Mancano pochi giorni alla fine del mercato. I colpi più importanti verranno compiuti alla fine della sessione.

De Vrij, Asamoah e Vrsaljko hanno rinforzato la difesa; Nainggolan il centrocampo; Politano e Martinez l’attacco. Ora servono gli ultimi ritocchi, gli ultimi aggiustamenti per completare l’opera targata Piero Ausilio.

I nerazzurri attendono l’esito dell’incontro fra Perez e Modric previsto per la giornata di domani. I due parleranno di futuro, parleranno della volontà del croato di cambiare aria dopo anni di successi con al maglia Blanca.