(GdS) La prima giornata da interista di Matteo Politano

Matteo Politano ha vissuto, ieri, la sua prima giornata da interista

Dopo mesi di corteggiamento, finalmente l’Inter ce l’ha fatta. Matteo Politano è un nuovo giocatore nerazzurro.

Dopo aver acquistato Nainggolan l’obiettivo dei nerazzurri era rinforzare il pacchetto di esterni. Mentre la trattativa per portare all’Inter Malcom del Bordeaux sembra essersi un po’ impantanata i nerazzurri sono stati in grado di chiudere la trattativa per portare Matteo Politano a Milano. L’ex giocatore del Sassuolo, in inverno, era stato molto vicino al Napoli ma la società aveva rifiutato l’offerta. A quel punto, allora, le due parti decisero di comune accordo che in estate Politano sarebbe stato ceduto e il Sassuolo avrebbe dovuto limitare le proprie pretese.

Ecco, quindi, che l’Inter è riuscita a prenderlo grazie, anche, a qualche contropartita tecnica che servirà a raggiungere la quota di plusvalenze per l’FPF. Tra una settimana, intanto, i nerazzurri inizieranno il raduno prestagionale e Luciano Spalletti potrà conoscere meglio tutti i nuovi acquisti, a parte Radja Nainggolan che conosce già molto bene.

Inter su Malcom

Attenzione, però, a Malcom del Bordeaux. L’esterno brasiliano ha già dichiarato di voler andare all’Inter. Ma, finché i nerazzurri non trovano un accordo con la società francese sarà impossibile vedere questo trasferimento.

Intanto il brasiliano ha mancato la convocazione all’inizio del ritiro della sua società. A quanto dichiarato dall’esterno mancino la causa sarebbe stata un’emergenza familiare.