(GdS) La presentazione di Radja Nainggolan, le parole del giocatore

Radja Nainggolan ha parlato ieri durante la sua presentazione

Ieri pomeriggio, a Milano, si è tenuta la presentazione di Radja Nainggolan come nuovo giocatore dell’Inter.

Nella giornata di ieri si è tenuta la presentazione di Radja Nainggolan, il nuovo acquisto dell’Inter di Luciano Spalletti. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma per poco più di 20 milioni e due cartellini: quello di Zaniolo e quello di Santon.

Nainggolan sembra entusiasta di questa sua nuova opportunità ed è pronto a dare il 200%, soprattutto per convincere ancora Luciano Spalletti di essere il giocatore che due anni fa dominava ogni partita del campionato italiano.

Le parole di Radja Nainggolan

“Dove giocherò lo deciderà Spalletti. Mi conosce bene ed è abbastanza intelligente per sapere in che posizione schierarmi per farmi rendere al meglio. Il 4 è il mio numero, ma qui è stato onorato per Zanetti. Il 14 è e storico. Volevo fortemente un 4 e ho scelto il primo disponibile.”

“Spero di vincere qualcosa qui, anche per me. Penso solo alla Champions? No, voglio giocarmi tutti gli obiettivi e poi vedremo. Ritrovo un allenatore con cui mi sono trovato bene, conosco il modo in cui lavora. Però non è stato solo Spalletti ad avermi convinto a venire qui. Mi hanno chiamato in tanti dalla società durante la trattativa. Questo mi ha fatto scegliere l’Inter in modo abbastanza facile: mi hanno fatto sentire importante.”