(GdS) L’#1 bianconero chiude definitivamente i rapporti con la Juventus, il tweet

Buffon chiude il capitolo Juventus definitivamente

Ora è davvero finita, ora è luglio e la bandiera deve ammainarsi. Gigi Buffon non è più ufficialmente un giocatore della Juventus.

Sul vecchio contratto c’era una data di scadenza: 30 giugno. Per questo, mentre già progetta uno sbarco luccicante a Parigi, ha voluto ringraziare il suo popolo con un cinguettio commosso (si può leggere sotto).

Ha raccontato di questo pezzo di vita, 17 anni in cui ha spremuto ogni umano sentimento. Da quel 2001 ad oggi è cambiato tutto o quasi nel mondo, ma non l’affetto dei tifosi di Gigi: anche quelli che sui Social oggi lo attaccano perla scelta di non lasciare il calcio, in fondo, aspettano il momento in cui potrà tornare a Torino, magari da dirigente.

Intanto, da domani inizia la settimana in cui diventerà ufficiale il passaggio al Paris Saint Germain. Tutto è stato già definito da tempo: sarà biennale per otto milioni totali. L’annuncio potrebbe arrivare subito o, più probabilmente, da giovedì.

Prima la società del presidente NasserAl-Khelaïfi ha avuto altro da fare causa fair play finanziario: la lente d’ingrandimento della Uefa sui conti del Psg ha solo posticipato l’attesa firma

Il Tweet dell’#1 bianconero

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine

