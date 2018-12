(GdS) Juventus Inter, Spalletti alle prese con gli ultimi dubbi: i dettagli

E’ senza dubbio una delle partite più sentite dell’anno. Juventus Inter è una sfida che va oltre i 90 minuti che vengono disputati in campo. Entrambe le squadre vogliono vincere la partita a prescindere da tutto. Per questo motivo, all’Allianz Stadium staserà l’unica cosa che trionferà al 100% sarà lo spettacolo che le due squadre offriranno.

Per le formazioni però, entrambi gli allenatori sono alle prese con molti dubbi. Partendo dalla formazione meneghina, secondo la Gazzetta dello Sport il rientrante Vrsaljko è pronto ad insidiare D’Ambrosio. Per il centrocampo Gagliardini reclama spazio su Joao Mario, mentre per l’attacco Keita è pronto a rimpiazzare Perisic. Spalletti però lo conosciamo bene: difficilmente l’ex tecnico della Roma si priva del croato. Per questo motivo, qualora dovessero salire le quotazioni del senegalese, a rischiare il posto potrebbe essere Politano.

Juventus Inter, i probabili 11 nerazzurri

4-3-3 Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Joao Mario, Perisic, Icardi, Politano.

Arrivando infine alla formazione bianconera, il tecnico juventino Massimiliano Allegri punta ad arruolare quanto meno in panchina Emre Can. Nell’undici titolare, complice anche l’assenza per un infortunio alla caviglia per Khedira, si rivedrà Rodrigo Bentancur. Per la difesa De Sciglio sostituirà Alex Sandro, mentre a guidare l’attacco insieme all’intoccabile Cristiano Ronaldo quasi certamente ci saranno Mandzukic e Dybala.