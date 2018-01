(GdS) Joao Cancelo ora è una certezza per l’Inter di Spalletti

Dopo le difficoltà iniziali Joao Cancelo, ora, ha conquistato tutti

Dopo anni di evidenti problemi nei ruoli di laterali difensivi l’Inter quest’estate ha deciso di intervenire con Dalbert e Joao Cancelo. Mentre il primo resta un oggetto misterioso il portoghese, complice anche l’infortunio di D’Ambrosio, è diventato fondamentale nella scacchiera di Spalletti

“Pesare” i primi sei mesi di Cancelo in nerazzurro è difficile. Arrivato in estate in uno scambio di prestiti con il Valencia ha faticato all’inizio, anche a causa dell’infortunio patito in nazionale ad inizio settembre. Il suo periodo di “indottrinamento” difensivo è così durato più del previsto dando, però i suoi frutti. Nel Derby di campionato una sua lettura in ritardo aveva causato il gol di Bonaventura, mentre nella gara contro la Lazio le sue chiusure sono state impeccabili per gran parte della gara. Il Valencia prova, insistentemente, a chiedere il portoghese indietro a gennaio ma l’Inter ha già sbattuto loro la porta in faccia più volte.

Il prossimo futuro

Questo weekend arriva la trasferta di Firenze e poi la pausa e il match fondamentale contro la Roma (prima del 2018 a San Siro). Cancelo, soprattutto grazie alle proprie doti offensive, può essere un’ottima carta per Spalletti che deve trovare, a tutti i costi, una soluzione perché negli ultimi 600 minuti l’Inter ha trovato il gol solo una volta contro l’Udinese.