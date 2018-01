(GdS) Ivan Perisic è il simbolo del calo di questa Inter

Ivan Perisic non segna più dal match col Chievo e i suoi gol sono spesso “inutili”

Nel corso del girone d’andata i due esterni sono stati gioie e dolori dell’Inter. Antonio Candreva non ha ancora trovato il gol ma è il miglior assistman del campionato (otto); Ivan Perisic, invece, non segna dalla tripletta contro il Chievo ed il livello delle prestazioni è crollato vertiginosamente

Spalletti, in questi primi sei mesi, è riuscito a lavorare molto bene sugli esterni dell’Inter e il gioco passa da lì. Nell’ultimo mese, però, il calo di Candreva e Perisic ha influito molto nella pericolosità offensiva dei nerazzurri. Candreva, ancora, non ha trovato il gol ed è da ventisei gare che gli manca il gol in nerazzurro; Perisic ha trovato più gol ma, a parte contro l’Hellas a Verona, mai sono stati gol decisivi. Nonostante con la Lazio il croato festeggiasse il traguardo delle cento gare con la maglia dell’Inter non è sembrato dare segnali di miglioramento dal punto di vista dell’incisività offensiva.

I gol di Perisic

Perisic ha realizzato sette gol in campionato,tra cui una tripletta al Chievo. Cosa succederebbe se levassimo dal tabellino i suoi gol senza tenere conto della cadenza temporale in cui li ha realizzati? Accadrebbe che l’Inter avrebbe vinto comunque quattro delle cinque gare in cui il croato ha segnato. Con il Chievo sarebbe finita 2-0, con Crotone e Spal 1-0, con la Fiorentina 2-0. Solo a Verona contro l’Hellas il suo centro è stato determinante. E lo è stato a tutti gli effetti perché ha decretato il 2-1 finale. Nell’anno solare 2017 i gol di Perisic decisivi sono stati due, questo e quello dell’8 gennaio scorso a Udine con la doppietta.