(GdS) Italia, oggi la sfida al Portogallo: Mancini cambia tutto

Italia, oggi la sfida al Portogallo

L’Italia di Roberto Mancini non ha incantato contro la Polonia, anzi… Per questo il ct sta pensando a come migliorare la squadra in vista della partita di oggi contro il Portogallo. In primis, verrà inserito nell’undici titolare Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina ha impressionato gli addetti ai lavori quando è subentrato a Insigne e quindi, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà tra i titolari nella sfida di stasera.

Oltre a Insigne, resterà fuori anche Mario Balotelli. L’ex milanista è apparso in grave ritardo di condizione, e per questo si accomoderà in panchina. Al suo posto giocherà Ciro Immobile. Una vera e propria rivoluzione in attacco. Infatti, anche Bernardeschi sarà escluso dal ct azzurro: lo sostituirà Domenico Berardi.

Anche a centrocampo c’è una novità: il milanista Bonaventura sostituirà il romanista Pellegrini. L’ex Sassuolo è apparso lento e impacciato, inoltre è stato pressoché nullo in zona gol. Mancini ha bisogno di altro e questo “altro” potrebbe darglielo la mezzala rossonera. In difesa invece, fuori Biraghi, dentro Mimmo Criscito. Confermati invece Chiellini, Bonucci e Zappacosta. Da segnalare l’assenza, tra i portoghesi, di Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Zappacosta, Bonucci, Chiellini (c), Criscito; Gagliardini, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Immobile, Chiesa.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio, Cancelo, Pepe (c), Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; Bernardo Silva, André Silva, Bruma.