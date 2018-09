(GdS) Inter, tutti gli stipendi dei calciatori nerazzurri

Inter al terzo posto della Serie A per monte ingaggi

L’Inter è una società che lentamente vuole tornare sui suoi standard. Lo dimostra il mercato, lo dimostrano le strategie societarie e lo dimostra anche il monte ingaggi che è lievitato parecchio. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha pubblicato i monte ingaggi di tutte le squadre della Serie A, così da poter fare un confronto. Tutti i monte ingaggi sono espressi al lordo.

La società che spende di più per pagare i suoi giocatori, manco a dirlo, è la Juventus che sborsa 219 milioni all’anno. Al secondo posto, staccato di 79 milioni, c’è il Milan con 140 milioni. Medaglia di bronzo per l’Inter che spende 116 milioni di euro. Al quarto posto troviamo la Roma con 100 milioni e al quinto il Napoli con 94 milioni. Basterebbero questi dati per raccontare la storia recente del campionato italiano.

Questi dati, ovviamente, non sono definitivi perché molti top club sono in trattativa con diversi loro calciatori per dei rinnovi del contratto. Prendendo come esempio la società nerazzurra, Ausilio sta lavorando ai rinnovi di Brozovic, Skriniar e Icardi. Tutti andranno a guadagnare più di quanto percepiscono adesso, e quindi il monte ingaggi interista lieviterà ancora.

Gli stipendi dei calciatori nerazzurri

Ora passiamo invece ad analizzare gli stipendi percepiti dai calciatori dell’Inter. Possiamo dire subito che i più pagati sono Icardi e Nainggolan, che guadagnano 4,5 milioni a stagione. I due sono seguiti da Perisic, 4 milioni, e da De Vrij (3,8), Miranda (3,5) e Handanovic (3,2). 3 milioni a stagione invece li portano a casa Candreva, Asamoah e Keita. Poco dopo, a 2,8 milioni, c’è Vrsaljko. Joao Mario porta a casa 2,7 milioni. 2,5 milioni invece è lo stipendio di Borja Valero, Brozovic e Vecino. Ranocchia guadagna 2,4 milioni.

Passiamo ora ai “poverelli”. D’Ambrosio e Skriniar percepiscono 1,7 milioni a stagione, Politano 1,6, mentre Lautaro e Gagliardini “solo” 1,5. E’ Dalbert l’ultimo del club “I milionari” con 1,2 milioni a stagione. Padelli e Berni, infatti, portano a casa complessivamente 700mila euro a stagione (500 Padelli, 200 Berni).