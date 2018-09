(GdS) Inter Tottenham, le probabili: confermata la rivoluzione nerazzurra

Inter Tottenham, la sfida

Inter Tottenham sarà una gara fondamentale per entrambe le compagini, reduci da un periodo non proprio idilliaco. Per provare a cavare qualcosa di buono da questa gara, Spalletti e Pochettino stanno studiando le mosse necessarie. Il tecnico di Certaldo, addirittura, è pronto ad una autentica rinoluzione, come rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Accantonato il 4-2-3-1, spazio ancora al 3-4-2-1 che in campionato ha fruttato un solo punto. In dubbio c’è D’Ambrosio, uscito non al meglio dalla sfida di sabato contro il Parma, e tornerà Vecino dal primo minuto al posto di Gagliardini che non è stato inserito nella lista Champions da mister Spalletti. Ancora spazio per Antonio Candreva.

I londinesi invece dovranno rinunciare certamente a Lloris, portiere francese neo-campione del mondo, a Trippier, terzino destro inglese rivelazione degli scorsi mondiali, a Alderweireld, centrale belga arrivato terzo ai recenti mondiali di Russia, e a Dele Alli, trequartista/seconda punta inglese dallo straordinario talento. Insomma, non se la passano certo bene, se alle assenze si aggiunge il fatto che sono reduci da due sconfitte consecutive.

Le probabili

Ecco le probabili formazioni di Inter Tottenham redatte dalla Gazzetta dello Sport.

Inter (3-4-2-1): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Miranda; Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi (c). Tottenham (4-2-3-1): Worm, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose; Dembélé, Dier; Lucas, Eriksen, Son; Kane (c). Il match sarà arbitrato dal francese Turpin.