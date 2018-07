(GdS) Inter, terzino destro solo a determinate condizioni: i nomi

Inter, serve un terzino destro

L’Inter aveva risolto i suoi problemi sulla corsia difensiva di destra lo scorso anno, quando da Valencia arrivò un giovane portoghese in prestito con diritto di riscatto. Oggi quel giovane portoghese è passato alla Juventus, e quindi adesso Ausilio deve trovare una valida alternativa all’ex Valencia.

Il preferito da staff tecnico e dirigenza è Alessandro Florenzi. Il terzino della Roma, come riporta la Gazzetta dello Sport, è in trattativa con la società giallorossa per rinnovare il suo contratto che scate a giugno prossimo. Le trattative non stanno andando benissimo e per questo Ausilio è alla finestra e aspetta di vedere cosa succederà.

Intanto sembra chiara una cosa: l’investimento che ha intenzione di fare la società nerazzurra per il terzino destro sarà fatto solo in prestito con diritto di riscatto. Nessun titolo definitivo. Solo Florenzi potrebbe meritare un “sacrificio” del genere, considerando anche la sua relativamente bassa valutazione (15/20 milioni).

I nomi

I nomi dei terzini destri che l’Inter sta seguendo sono sempre gli stessi. Si parla di Vrsaljko, il preferito dopo Florenzi, si parla di Vidal, il più economico e si parla di Davide Zappacosta che, al momento, è il più costoso. Sullo sfondo rimane anche Matteo Darmian, che piace però anche alla Juventus.

Tutti questi calciatori sono in uscita dalle rispettive società che però hanno voglia di monetizzare le loro cessioni. Quindi l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto, almeno per il momento, sarebbe da scartare. Probabile quindi che prima si vada a cedere qualcuno, così la società avrebbe la liquidità necessaria per affrontare una spesa di questo genere.