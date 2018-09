(GdS) Inter, Spalletti perde il difensore: caviglia ko

Inter, problemi per Miranda

In fase di lettura delle formazioni e, quindi, delle relative panchine, in Inter Fiorentina è arrivata la notizia: Miranda era fuori dall’elenco dei panchinari. Il tutto senza una apparente ragione. Un’assenza strana, considerando anche che il brasiliano avrebbe potuto contendere un posto da titolare a Skriniar e De Vrij.

Poi la è arrivato il chiarimento da parte della società nerazzurra: infiammazione alla caviglia sinistra per il brasiliano. Un problema che gli ha fatto saltare già la sfida di martedì, e lo mette in serio rischio per la sfida al Cagliari di questo sabato. Al momento non è chiara l’entità del problema accusato dal centrale nerazzurro, però il rischio che salti il Cagliari e, forse, anche il PSV, c’è.

Lo ha rivelato l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea, inoltre, ha aggiunto che la società nerazzurra non ha portato Miranda a San Siro solo a scopo precauzionale, quindi c’è anche la possibilità che non si tratti di nulla di grave. Non sapendo praticamente nulla, è difficile azzardare ipotesi. Oggi, in ogni caso, dovrebbe sapersi qualcosa di più.

Vrsaljko procede nel recupero

Per un Miranda acciaccato, l’Inter ritrova un Vrsaljko tirato a lucido. I problemi al ginocchio, che si porta dietro dal mondiale di Russia, sono ormai un lontano ricordo e il croato è pronto finalmente a fare il suo ritorno in campo.

Il ritorno dovrebbe avvenire già sabato contro il Cagliari. Se però dovesse vincere la prudenza, con ogni probabilità tornerà per la sfida di Champions League contro il PSV. Spalletti quindi può sorridere: a breve avrà tutta la rosa a completa disposizione e potrà lavorare con molta più tranquillità.