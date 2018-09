GdS – Inter, Spalletti ne cambia quattro contro il Cagliari: dentro…

Il tecnico dei nerazzurri orientato a cambiare

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, dedica ampio spazio ad Inter-Cagliari, anticipo di questa sera al Meazza. Spalletti è pronto a cambiare quattro pedine in vista della sfida contro i sardi.

“Vrsaljko unico indisponibile (tornerà probabilmente dopo la sosta) tra i convocati, tante le opzioni a disposizione di Spalletti per stasera. Possibili 4 cambi rispetto alla Fiorentina: oltre a Lautaro, in campo anche Dalbert, Gagliardini e Politano.

Ma sperano anche altri due: in difesa Miranda può far tirare il fiato a Skriniar, a centrocampo Borja Valero scalpita, considerato che Brozovic ha saltato fin qui appena 4’.”

Fondamentale vincere

Il quotidiano sottolinea l’importanza della gestione delle risorse perchè “una vittoria, in definitiva,

vorrebbe dire volare ad Eindhoven, per una partita cruciale del girone di Champions, con l’animo sereno. Di sicuro è cambiata l’aria intorno a Spalletti. Il tecnico è uscito dall’angolo in tre mosse: fissando il mix giusto in termini di gioco tra il possesso palla esasperato delle prime partite e la verticalità delle ultime uscite.

Punto due: recuperando alla causa alcuni protagonisti che parevano dimenticati, leggi Candreva, Miranda e Borja Valero. Punto tre: affidandosi al turnover, concetto imprescindibile in periodi di impegni ravvicinati come l’attuale. Sarà così anche oggi con il Cagliari, per inseguire il quarto jackpot da tre punti. La gestione delle risorse è il compito numero uno affidato dalla società al tecnico. È il discorso della famosa bicicletta di inizio stagione, che ora finalmente ha cominciato a correre coi rapporti giusti. Buon per Luciano, che ora vuole gustarsi una mano di poker, lui che pure le partite a carte nei giorni della vigilia non le ama”.

Fonte: Gazzetta dello Sport