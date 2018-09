(GdS) Inter, si accende San Siro: numeri da capogiro per Parma e Tottenham

Loading...

Inter, la carica dei 130mila

L’Inter sa che i prossimi trenta giorni saranno un vero e proprio tour de force fatto da partite ogni due/tre giorni. Per questo si sta preparando al meglio, sudando e “sgobbando” sui campi della Pinetina agli ordini di mister Luciano Spalletti. Oltre al lavoro sul campo svolto in maniera diligente, i nerazzurri potranno fare affidamento su un altro alleato prezioso: il pubblico.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa notare che per le prossime due sfide a San Siro, contro Parma e Tottenham, ci saranno complessivamente 130000 persone. Un numero pazzesco, straordinario, che certifica quanto alta sia la voglia di Inter in questa stagione. Non che nelle altre i tifosi interisti si siano disinteressati della squadra, ma questi numeri sono davvero scioccanti e portano la mente ad epoche più gloriose della storia nerazzurra.

Andando nel dettaglio , contro il Parma sabato alle 15 sono attesi ben 60000 persone, mentre mercoledì, per il tanto atteso ritorno in Champions League contro il Tottenham, ci saranno più di 70000 tifosi. Il tutto grazie alla società che ha svolto un mercato con i fiocchi e grazie al ritorno, appunto, nella massima competizione europea per club.

Serve la vittoria

A tutto questo entusiasmo l’Inter deve corrispondere la vittoria. Il modo più semplice e, al contempo, più difficile per ripagare l’affetto dei tifosi. E, stando alle parole arrivate ieri di Asamoah, Keita e Skriniar, la volontà dei calciatori di cominciare ad inanellare una bella serie di vittorie c’è.

Volere è potere, il campo e la prestigiosa musichetta della Champions li attendono.